Рылся с матерью на свалке: мальчика насмерть засыпало мусором

Новости Украины: Полиция расследует случай в Николаевской области, когда на свалке погиб 9-летний мальчик.

В Николаевской области на свалке погиб 9-летний мальчик.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, чрезвычайное происшествие произошло вечером возле поселка Весняное Николаевского района на свалке твердых бытовых отходов.

”Ребенка привалило мусором, когда он вместе с матерью рылись в нем. От полученных травм мальчик скончался в больнице”, - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Продолжаются первоочередные следственные действия.

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