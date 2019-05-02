Иностранца будут судить за развращение девочки на Киевщине

Новости Украины: Гражданин Беларуси на Киевщине развращал несовершеннолетнюю девочку.

После жалобы пострадавшей на Киевщине задержан иностранец за развращение 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что недавно заселившийся в многоквартирный дом 36-летний гражданин Беларуси в селе Горенка Киево-Святошинского района пытался изнасиловать 14-летнюю девочку, о чем заявила сама пострадавшая. Напуганная школьница только через несколько дней после случившегося рассказала правоохранителям о подробностях инцидента.

Сотрудники полиции установили, что пьяный 36-летний мужчина на улице начал с девушкой доверительную беседу о ее однокласснице, после чего позвал ее в свою квартиру где и набросился на ребенка, начав ее раздевать и, вопреки сопротивлению, продолжал добиваться желаемого. Отмечается, что гражданин Беларуси имеет вид на жительство в Украине до 2020 года.

Полиция открыла уголовное дело по ч.1 ст. 156 УК Украины. Мужчине угрожает 5 лет тюремного заключения и запрет на въезд в Украину.

Напомним, 30 апреля на КПВВ в Чернобыльской зоне женщина покусала полицейского после нарушений правил дорожного движения.