В Украине зафиксировали случаи африканской чумы

Новости Украины: В период с 26 апреля по 2 мая на территории Тернопольской и Черновицкой областях были зарегистрированы случаи АЧС.

Диагноз был официально подтвержден после проведения лабораторных исследований. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

На данный момент приняты все возможные меры по локализации инфицированных домашних зверей, а также предупреждению распространения вируса на остальную часть территории областей. Специалистами ветеринарной службы ранее уже были зарегистрированы случаи возникновения африканской чумы у свиней.

Ранее сообщалось, что по результатам опубликованного прогноза двухлетней давности, тенденция возникновения случаев заболевания АЧС и распространение возбудителя опасного вируса может привести к потере более 1 миллиона свиней до 2020 года. Это приравнивается к четырем миллиардам гривен убытка для страны. Тем не менее, успокаивающим фактом остается сокращение случаев заболевания чумой в 2018 году на 13% по сравнению с предыдущим 17-м и составило 145 зафиксированных инцидентов.

Напомним, что данная болезнь распространяется на домашних и диких свиней, для самого же человека вирус опасности не несет. Локализация зараженных зверей необходима потому, как чума передается во время прямого контакта больной и здоровой свиней, через зараженные продукты и посредством укусов клещей. На данный момент вакцины от данного недуга не существует. Убить вирус возможно лишь с помощью термической обработки.