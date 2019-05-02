Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

В Украине зафиксировали случаи африканской чумы

В Украине зафиксировали случаи африканской чумы
17:52 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Фото: www.unian.net

Новости Украины: В период с 26 апреля по 2 мая на территории Тернопольской и Черновицкой областях были зарегистрированы случаи АЧС.

Диагноз был официально подтвержден после проведения лабораторных исследований. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

На данный момент приняты все возможные меры по локализации инфицированных домашних зверей, а также предупреждению распространения вируса на остальную часть территории областей. Специалистами ветеринарной службы ранее уже были зарегистрированы случаи возникновения африканской чумы у свиней.

Поножовщиной закончилась готовка еды в общежитии Житомира

Ранее сообщалось, что по результатам опубликованного прогноза двухлетней давности, тенденция возникновения случаев заболевания АЧС и распространение возбудителя опасного вируса может привести к потере более 1 миллиона свиней до 2020 года. Это приравнивается к четырем миллиардам гривен убытка для страны. Тем не менее, успокаивающим фактом остается сокращение случаев заболевания чумой в 2018 году на 13% по сравнению с предыдущим 17-м и составило 145 зафиксированных инцидентов.

Напомним, что данная болезнь распространяется на домашних и диких свиней, для самого же человека вирус опасности не несет. Локализация зараженных зверей необходима потому, как чума передается во время прямого контакта больной и здоровой свиней, через зараженные продукты и посредством укусов клещей. На данный момент вакцины от данного недуга не существует. Убить вирус возможно лишь с помощью термической обработки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тернополь, Продукты, Черновцы, Убытки, Животные, Чума, Заболевание, Вирус, АЧС, Свиньи, Зафиксировано, Недуг, Домашнее хозяйство, Случай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь