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Бразильцу Лусварги, воевавшем на стороне боевиков ОРДО, дали 13 лет

Бразильцу Лусварги, воевавшем на стороне боевиков ОРДО, дали 13 лет
19:07 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги виновным в участии в деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований в Украине и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг, 2 мая.

"Суд заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст.260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс гривен", - говорится в сообщении.

В ходе судебного следствия прокурор привел неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях. В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

При исполнении приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая, отмечают в прокуратуре.

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Как сообщалось, украинские правоохранители задержали Р.М.Лусварги 6 октября 2016 года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014г по май 2015г он был в составе бандформирований т.н."ДНР", участвовал в боевых действиях, вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал разведывательные вылазки на позиции ВСУ и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

25 января 2017 года Печерский райсуд г.Киева признал Р.М.Лусварги виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.2 ст.260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Р.М.Лусварги признал свою вину.

18 августа Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционные жалобы защитника в интересах Р.М.Лусварги и его самого, отменив приговор суда первой инстанции из-за процедурных нарушений (подсудности и права на защиту), и продлил ему арест. Но впоследствии ему изменили меру пресечения и он оказался на свободе, жил в одном из киевских монастырей Украинской православной церкви (Московского патриархата).

4 мая 2018 года, после того, как Р.Лусварги был замечен на свободе и эта информация стала публичной, представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали его в Киеве возле бразильского посольства и передали его СБУ. В тот же день в Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с Р.Лусварги процессуальные действия, а прокуратура города Киева заявила, что будет настаивать на взятии его под стражу.

7 мая Павлоградский горрайонный суд по ходатайству прокуратуры г.Киева арестовал Р.М.Лусварги на 60 суток без возможности внесения залога и в дальнейшем неоднократно продлевал эту меру пресечения. Во время судебных дебатов прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.

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Суд, ДНР, ОРДЛО, Рафаэль Маркус Лусварги.
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