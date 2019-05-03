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Вдова командира Ил-76 обжалует решение Мелитопольского суда

Вдова командира Ил-76 обжалует решение Мелитопольского суда
01:16 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Вдова командира Ил-76 подала апелляцию на решение Мелитопольского суда.

В Запорожский апелляционный суд подготовлена апелляция на решение Мелитопольского горрайонного суда об отказе вдове командира Ил-76 Александра Белого, сбитого в июле 2014 г. под Луганском, об установлении юридического факта его гибели в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщается на странице Всеукраинского общественного движения "Сила права" в соцсети Facebook, подготовлена апелляция в интересах вдовы и малолетней дочери командира военно-транспортного Ил-76 Военно-воздушных сил Украины Александра Белого, который погиб вместе с 9 членами экипажа и 40 десантниками Вооруженных сил Украины в результате взрыва самолета российскими наемниками в июле 2014 года под Луганском.

"Мы добьемся пересмотра возмутительного решения судьи Мелитопольского горрайонного суда Горбачевой, которая отказала в установлении юридического факта гибели гвардии подполковника А.Белого вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" - отмечается в сообщении. Также в соцсети опубликована фотография апелляционного заявления в адрес Запорожского апелляционного суда с аргументами для обжалования судебного решения Мелитопольского горрайонного суда.

В заявлении отмечается, что в случае установления судом факта гибели А.Белого в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, он будет юридически признан жертвой международного вооруженного конфликта. Таким образом, его супруга получит право на помощь от гуманитарных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста.

Годовщина крушения Ил-76: в Мелитополе объявили траур

Напоминаем, 16 апреля 2019 года судья Мелитопольского горрайонного суда отказала в удовлетворении иска Татьяны Чимирковой - вдовы командира военно-транспортного самолета Ил-76 Александра Белого, сбитого под Луганском в июле 2014 года, в установлении юридического факта его гибели в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Суд, Крушение, Апелляция, Решение, Мелитополь, Ил-76.
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