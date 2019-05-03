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Полиция: на мероприятиях в Одессе серьезных нарушений не было

Полиция: на мероприятиях в Одессе серьезных нарушений не было
01:32 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция не зафиксировала серьезных нарушений на мероприятиях по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Мероприятия по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года в Одессе прошли без существенных происшествий, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Более 2 тыс. полицейских, совместно с Национальной гвардии Украины и работниками ГСЧС Украины профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все прошло мирно и спокойно", – цитирует слова С.Ярового пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбук в четверг вечером. Он уточнил, что всего в мероприятиях приняли участие: на Куликовом поле - до 4-х тыс. граждан, на Соборной площади - до 500 человек.

Сегодня годовщина трагедии 2 мая в Одессе

Глава полиции Одесской области Олег Бех рассказал, что грубых нарушений общественного порядка и других преступлений совершено не было. С одним человеком провели профилактическую беседу и еще одну несовершеннолетнюю девушку доставили в отдел полиции. "Она имела при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате, по ее родственникам составлен административный протокол", – добавил О.Бех. Также в ведомстве отметили, что продолжается усиленное патрулирование улиц Одессы работниками полиции и вспомогательными силами правоохранителей системы МВД.

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Одесса, Полиция, Трагедия, Мероприятия, 2 мая, Охрана порядка.
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