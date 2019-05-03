На Харьковщине злоумышленника обворовывавшего церкви посадили на 4 года

Новости Украины: В Харьковской области суд приговорил к 4 годам тюрьмы мужчину обворовывавшего церкви, магазины и кафе.

Двуречанский районный суд Харьковской области признал виновным 21-летнего мужчину в серии ночных краж в магазинах, кафе и церквях, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

"Серийного вора приговорили к 4 годам лишения свободы... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

Как было установлено, осужденный вместе с сообщником, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство, на автомобиле ездил в различные населенные пункты области, где они обворовывали магазины, кафе и храмы. Из магазинов сообщники забирали не только деньги, но и товары (продукты, алкоголь, одежду, постельное белье, духи и бытовую химию), а из церквей - вынесли денежные пожертвования верующих и серебряную церковную утварь.