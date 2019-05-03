На Херсонщине депутата пригласили на дебаты на стадион

Новости Украины: Стадион, так стадион: Андрей Пискун вызвал на дебаты на стадион депутата Нину Хороняк.

На Херсонщине ведущий специалист по связям с общественностью Белозерского поселкового совета Андрей Пискун вызвал на дебаты на стадион депутата этого совета Нину Хороняк.

Соответствующее видеообращение Пискун разместил в Facebook .

"Стадион, так стадион! Я, житель Белозерской громады, приглашаю на дебаты депутата Белозерского поселкового совета Нину Викторовну Хороняк! Место проведения дебатов - стадион "Пищевик". Дата и время проведения дебатов - 18 мая 2019 года в 14.00. Приглашаю всех желающих прийти на стадион ", говорится в сообщении.

По словам Пискуна, депутат оскорбляла его в соцсети, поэтому он решил, что эти дебаты необходимы, чтобы они могли задать друг другу вопросы.