Донбасс: ВСУ провели успешную операцию и продвинулись на один километр

Новости Украины: Украинские военные провели успешную операцию, продвинувшись вперед на 1 км.

Командир батальона Вооруженных сил Украины "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") сообщает о успешно проведенной операции в районе н.п. Новозвановка на Донбассе и продвижении украинских военных на 1 км вперед, ранение получили трое военнослужащих.

"2-го мая 2019 подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе н.п. Новозвановка продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником", – написал В.Власенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

Вместе с тем, он сообщил, что в результате боестолкновения получили ранения три военнослужащих батальона.

"В настоящее время им оказана неотложная медицинская помощь с последующей эвакуацией в военный госпиталь", – подытожил В.Власенко.