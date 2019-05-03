Марьинка под ударом: боевики бьют по жилым кварталам

Новости Украины: Сегодня в полшестого утра Марьинку накрыл минометный обстрел со стороны боевиков, чем нанесено материальный ущерб нескольким семьям.

Как передают в пресс-службе Волноваского отделения полиции в Донецкой области, сегодня боевики нанесли серьезный удар, целясь в жилые дома поселка. Так, из-за обстрела были уничтожены несколько домов и пара автомобилей. К счастью, по официальным данным, среди населения жертв не оказалось.

Первое сообщение от местных жителей поступило около шести утра. К месту происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, чтобы задокументировать последствия обстрела. Пока известны случаи ударов по жилым домам на трех улицах Марьинки. Осколками стекла были повреждены приусадебные строения, припаркованные автомобили, фасады домов и заборы. Специалисты извлекли остатки мин, которые упали на территорию дворов.

Из жильцов обстрелянных улиц никто не пострадал. На данный момент проблемную зону патрулируют сотрудники местной полиции, чтобы предоставить своевременную помощь горожанам. Периодически наблюдается возобновление обстрелов. Факт минометной атаки со стороны боевиков уже квалифицировали как террористический акт (ст. 258 ККУ).