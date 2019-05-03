Морские пограничники задержали браконьера (Видео)

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14:32 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Одесский отряд морской охраны поймал рецидивиста, который незаконным путем занимался ловом рыбы.

В рамках программы "Кордон-2019" пограничники морской охраны задержали нарушителя, пытавшегося скрыть свой улов. Для этого мужчина придумал целую систему: заблаговременно привязал каждую рыбину, создав таким образом "гирлянду" и закрепив ее за бортом лодки.

Тем не менее, сотрудники службы смогли обнаружить незаконный улов. Как оказалось, во время досмотра плавного средства в нем находились сетки, которые на самом деле не принадлежали рецидивисту. Да и сам мужчина уже попадался в руки охраны: на прошлой пятнице горе-рыбака уже задерживали за нарушения пограничного режима и незаконный лов водных живых ресурсов.

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В этот раз завладеть тушами камбалы в количестве 17 штук мужчине не удалось. Результат рыбалки сотрудники морской охраны изъяли, а задержанному предъявили штраф в размере около 700 грн. В ведомстве отмечают, что подобный случай принес убыток государству в размере почти 15 тысяч гривен. В Нацполицию направлено сообщение о совершении преступления по статье 249 Криминального кодекса Украины.

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Одесса, Штраф, Полиция, Море, Рыба, Рыбак, Охрана, Служба, Нарушитель, рецидивист, Браконьер, Лов.
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