Морские пограничники задержали браконьера (Видео)

Новости Украины: Одесский отряд морской охраны поймал рецидивиста, который незаконным путем занимался ловом рыбы.

В рамках программы "Кордон-2019" пограничники морской охраны задержали нарушителя, пытавшегося скрыть свой улов. Для этого мужчина придумал целую систему: заблаговременно привязал каждую рыбину, создав таким образом "гирлянду" и закрепив ее за бортом лодки.

Тем не менее, сотрудники службы смогли обнаружить незаконный улов. Как оказалось, во время досмотра плавного средства в нем находились сетки, которые на самом деле не принадлежали рецидивисту. Да и сам мужчина уже попадался в руки охраны: на прошлой пятнице горе-рыбака уже задерживали за нарушения пограничного режима и незаконный лов водных живых ресурсов.

В этот раз завладеть тушами камбалы в количестве 17 штук мужчине не удалось. Результат рыбалки сотрудники морской охраны изъяли, а задержанному предъявили штраф в размере около 700 грн. В ведомстве отмечают, что подобный случай принес убыток государству в размере почти 15 тысяч гривен. В Нацполицию направлено сообщение о совершении преступления по статье 249 Криминального кодекса Украины.