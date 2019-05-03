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В гражданских медучреждениях ОРДЛО возникла критическая нехватка медикаментов

В гражданских медучреждениях ОРДЛО возникла критическая нехватка медикаментов
15:23 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Разведка заявляет о критическом дефиците лекарств в ОРДЛО

Из-за отмены очередного так называемого "гуманитарного конвоя" с территории РФ в гражданских медучреждениях оккупированных Донецкой и Луганской областей возник критический дефицит лекарств, что чревато трагическими последствиями для отдельных категорий больных.

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Россия продолжает уменьшать объемы предоставления так называемой "гуманитарной помощи" населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе по вопросам медицинского обеспечения. В частности, из-за отмены очередного так называемого "гуманитарного конвоя", который традиционно отправлялся с территории РФ к майским праздникам, возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях, что чревато трагическими последствиями для отдельных категорий больных", - заявил представитель.

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Однако, по словам Прауты, в военных медицинских учреждениях, исключительно для обеспечения лечения кадровых российских военнослужащих и инструкторов из состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, сохраняются излишние запасы медикаментов. Гражданские же больные, в том числе бывшие военнослужащие противника, которые были призваны из числа местного населения и уволены по инвалидности вследствие ранений или болезней, получать медицинскую помощь и лекарства в медицинских учреждениях российско-оккупационных войск не имеют возможности, даже после оформления российских паспортов.

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Минобороны, Донбасс, ОРДЛО, Максим Праута.
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