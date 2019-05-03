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Житель Запорожья прятался от полиции в холодильнике

Житель Запорожья прятался от полиции в холодильнике
17:04 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Злоумышленник в Запорожье разбил окно магазина и прятался от правоохранителей в холодильнике.

Сотрудники Национальной полиции в Запорожье задержали злоумышленника, который пробрался в помещение магазина и прятался от правоохранителей в холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что местный житель 1987 года рождения с целью грабежа ночью разбил окно магазина, оборудованного охранной сигнализацией, и проник в помещение. Сотрудникам Управления полиции охраны в области поступил сигнал «Тривога» на улицы Чаривна. Полицейские Александрийского межрайонного отделения полиции по прибытию на вызов обнаружили разбитое окно магазина, а при осмотре помещения был обнаружен мужчина, который прятался в холодильнике.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и передали в Шевченковское отделение полиции для проведения проверки и определения правовой квалификации действий задержанного.

Ранее сообщалось, в центре Запорожья более полусотни жителей с красными знаменами под руководством лидеров запорожских коммунистов отметили Первомай на несанкционированном митинге, а также призвали горожан принять участие в шествии Полка Победы 9 мая.

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Запорожье, Запорожская область, Холодильник, Нацполиция.
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