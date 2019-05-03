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Проблемы с базой данных: Пересечение границы с Венгрией может быть затруднено

Проблемы с базой данных: Пересечение границы с Венгрией может быть затруднено
17:29 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: На границе с Венгрией "зависла" база данных, возможны задержки с регистрацией.

У пограничников Венгрии на всем участке границы с Украиной не работает база данных, что затрудняет регистрацию путешественников.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центра Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Согласно информации, предоставленной венгерской стороной, с 08.30 не работает база данных Пограничной полиции на всем участке украинско-венгерской границы. Сейчас проводятся восстановительные работы. Пограничники Венгрии также сообщили, что оформление будет осуществляться с записями в журналах и последующим внесением информации в ведомственную систему после восстановления работы баз данных", - говорится в сообщении.

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Поскольку такая процедура замедляет процесс прохождения контроля, украинская Держпогранслужба просит граждан учесть это при планировании путешествия за границу и по возможности выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами.

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Венгрия, Граница, База данных, ГПСУ, Задержки.
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