Проблемы с базой данных: Пересечение границы с Венгрией может быть затруднено

Новости Украины: На границе с Венгрией "зависла" база данных, возможны задержки с регистрацией.

У пограничников Венгрии на всем участке границы с Украиной не работает база данных, что затрудняет регистрацию путешественников.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центра Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Согласно информации, предоставленной венгерской стороной, с 08.30 не работает база данных Пограничной полиции на всем участке украинско-венгерской границы. Сейчас проводятся восстановительные работы. Пограничники Венгрии также сообщили, что оформление будет осуществляться с записями в журналах и последующим внесением информации в ведомственную систему после восстановления работы баз данных", - говорится в сообщении.

Поскольку такая процедура замедляет процесс прохождения контроля, украинская Держпогранслужба просит граждан учесть это при планировании путешествия за границу и по возможности выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами.