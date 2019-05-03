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Замглавы Минрегиона: Украинцы с каждым годом все больше поддерживают децентрализацию

Замглавы Минрегиона: Украинцы с каждым годом все больше поддерживают децентрализацию
18:10 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Децентрализация

Новости Украины: По данным Минрегиона, децентрализацию поддерживают 60% украинцев.

В Украине реформу децентрализации поддерживают 60% граждан.

Об этом в Ивано-Франковске для СМИ сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Вячеслав Негода, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа о вызовах децентрализации.

"С самого начала мы наблюдали непонимание цели и задач этой реформы. Впрочем, мы увидели, что украинцы с каждым годом все больше поддерживают децентрализацию. Если мы начинали с понимания этой реформы на уровне 13-16% граждан, то теперь 60% граждан поддерживают ее", - отметил Негода.

По его словам, децентрализация - одна из наиболее успешных реформ в Украине. Однако исполнительная власть не очень охотно передает громадам свои полномочия, за которыми следуют ресурсы, и это еще один вызов. Он добавил, что на данное время в Украине насчитывается 888 объединенных громад. Еще в 66 громадах в июне проведут местные выборы. Следовательно, ни одна политическая сила не решится свернуть эту реформу, ибо в противном случае она "обречена на поражение".

"Наша задача - не только закрепить положительный результат, но и обсудить новые политические реалии и следующие шаги на продолжение этой реформы. ...Главный успех этой реформы в том, что в нее поверили люди. Эта реформа - не только передача полномочия и ресурсов, но и осознание ответственности за свое будущее. Это осознание того, что вопросы местного значения должны решаться в громадах, а не в министерствах, в областных либо районных администрациях...", - сказал первый замминистра.

Как сообщалось, сегодня в Ивано-Франковске в рамках фестиваля "Карпатское пространство" открылся "круглый стол" на тему "Децентрализация: достижения, вызовы".

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Все по теме:

Ивано-Франковск, Реформа, Децентрализация, Вячеслав Негода.
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