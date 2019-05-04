На Ивано-Франковщине опрокинулся бензовоз: произошла утечка горючего

Новости Украины: В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего.

В ночь на 3 мая в поселке Отыния Коломыйского района (Ивано-Франковская обл.) произошло ДТП с участием бензовоза, который перевозил 38 тонн горюче-смазочных материалов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"4 мая в 2:17 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №7 города Коломыя поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Отыния Коломыйского района. Установлено, что грузовой автомобиль "ДАФ" (бензовоз) перевернулся на левый бок, в результате чего в кабине был заблокирован водитель", - говорится в сообщении.

На месте происшествия произошла утечка топлива из 2-х секций цистерны в количестве 13 куб.

Спасатели ГСЧС освободили пострадавшего водителя из кабины и передали его медикам.

Также спасатели создали пенную подушку для недопущения возгорания пролитых горюче-смазочных материалов.

К месту происшествия направлена цистерна для перекачки топлива.

От управления ГСЧС в области привлечено 25 человек личного состава и 7 единиц техники.