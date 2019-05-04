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На житомирской таможне за коррупцию задержаны чиновники

На житомирской таможне за коррупцию задержаны чиновники
11:21 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГБР

Новости Украины: В админздании Житомирской областной таможни проходят обыски в связи с задержаниями взяточников.

Правоохранители разоблачили должностных лиц Житомирской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) на вымогательстве средств от предприятий, предоставляющих брокерские услуги, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"По данным следствия, начальник таможенного поста "Житомир-центральный" … совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически вымогали и получали деньги от представителей предприятий, которые предоставляют брокерские услуги", - отмечается в сообщении.

Деньги таможенники вымогали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, в результате чего в целом получили 1650 долларов США. Неправомерную выгоду должностные лица получали частями.

Таможенников задержали во время получения части неправомерной выгоды.

"В настоящее время проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни", - сообщила пресс-служба ГБР.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды и требовании такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Все по теме:

Таможня, Взятка, Житомирская область, Коррупция, ГБР, ГФС, Житомирская таможня.
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