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Полицейскому досталось от пьяной женщины бутылкой по голове

Полицейскому досталось от пьяной женщины бутылкой по голове
15:33 Сб, 4 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Житомире женщина навеселе ударила полицейского бутылкой по голове, который сделал ей замечание.

В Житомире женщина навеселе ударила полицейского бутылкой по голове, нанеся ему ушибы и резаные раны.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, преступление было совершено минувшей ночью.

Отмечается, что около половины первого ночи во время патрулирования города полицейские очередного наряда Управления патрульной полиции в области на одной из улиц заметили группу людей, которые в публичном месте распивали спиртные напитки.

«На замечание правоохранителей потенциальные правонарушители отреагировали агрессивно. А одна из участниц компании, 32-летняя местная жительница, умышленно ударила 25-летнего полицейского стеклянной бутылкой по голове, нанеся ему ушибы и резаные раны», - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, сотрудники которой задокументировали событие, и медиков для оказания патрульному необходимой помощи.

Злоумышленницу задержали в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

По действующему законодательству умышленное нанесение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей наказывается ограничением или лишением свободы сроком до 5 лет.

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Житомир, Полиция, Бутылка, голова.
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