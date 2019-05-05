На Херсонщине предприниматель отсудил себе помещение сельсовета

Новости Украины: Владелец акционерного общества отсудил себе помещение сельского совета.

На Херсонщине председатель акционерного общества отсудил помещение у сельсовета. Судебная тяжба между общиной села Преображенка и предприятием, которое унаследовало совхозное имущество, тянулась с десяток лет, а точку в этой истории недавно поставил Одесский апелляционный суд.

Об этом сообщает ТСН.uа.

В здании сельсовета обслуживают жителей семи сел. Новость о том, что оно теперь имеет частного владельца, изрядно возмутила людей.

"Оно строилось сугубо для сельского совета, без всяких разговоров", - говорят они. Селяне настаивают, что помещение должно использоваться именно по этому назначению. Двухэтажное здание на 150 квадратных метров построили в 1980-х годах. После распада совхоза-миллионера "Красный чабан" там создали акционерное общество, крестьяне сами выбрали его председателя – такого же простого парня, как и они сами.

"Он, когда строилось это здание, он был никем, он был обычным свиноводом", - вспоминают они.

Но впоследствии председатель общества выкупил у людей большинство акций, поэтому теперь они не могут влиять на деятельность предприятия, фермы и гаражи которого уже разрушены и разобраны: "Было 150 машин, 120 тракторов, 43 комбайны. Никому из акционеров ничего не досталось. Даже лопаты никто не взял".

С тех пор, когда совхозное имущество перешло в частные руки, начались суды, длящиеся по сей день. "Здание постоянно было в судах, его пытались забрать, до меня еще судились здесь двое глав еще, выходит, и я девять лет", - говорит председатель Мирненской объединенной общины Андрей Сучок.

Последнее решение поступило от Одесского апелляционного суда – здание сельсовета фактически признали собственностью предприятия. Для чего его руководителю еще и здание сельсовета, люди только предполагают: продать, разобрать или сделать там свой офис с видом на завод "Крымский Титан". От села до линии разграничения с оккупированным Крымом лишь 800 метров, вокруг пограничная зона.

Владелец акционерного общества комментариев не дает, потому что срочно уехал в командировку, секретарша номер телефона шефа не дает, а юрист отвечает просто: "Я ничего не буду говорить. Потому что не хочу". Крестьяне обратились в высший хозяйственный суд, прокуратуру и полицию, потому что якобы предприятие, которое пытается отсудить сельсовет, еще и не платит налог за землю, на которой расположены приватизированные ранее здания. Поэтому противостояние будет продолжаться, как и выяснения права собственности на сооружение.