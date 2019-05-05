Под Киевом произошла стрельба: объявлен план "Сирена" из-за убийства полицейского

Новости Украины: В городе Барышевка под Киевом в ночь на воскресенье, 5 мая, убили заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

В Киевской области в ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В ночь на 5 мая неизвестный нанес смертельное ранение заместителю начальника Барышевского отделения полиции. Установлено, что работник полиции в то время находился не на службе, в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, ему выстрелили в шею", - говорится в сообщении.

К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь, добавили в полиции.

Сейчас началась спецоперация "Сирена", ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Черкассах избили местного журналиста. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.