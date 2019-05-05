В Кировоградской области в пруду обнаружили утопленника

Новости Украины: В пруду села Лелековка Кировоградской области обнаружили труп мужчины.

В пруду в с. Лелековка Кировоградской области обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает в пресс-служба ГосЧС в области.

"4 мая в 18:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пруду в с. Лелековка Петровского района обнаружили тело мужчины", — говорится в сообщении.

Как сообщается, спасатели извлекли тело из воды и доставили на берег. Утопленником оказался местный житель 1987 года рождения.

Обстоятельства и причины смерти мужчины сейчас устанавливают специалисты.

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