В Одесской области в произошло ДТП, погибли три человека, среди которых пешеход

Новости Украины: ДТП произошло в результате того, что один водитель, выезжая с местного рынка, не уступил дорогу водителю, который двигался по трассе.

На автодороге "Одесса-Киев" возле села Троицкое столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что столкновение автомобилей произошло в результате того, что водитель, выезжая с местного рынка, не уступил дорогу водителю BMW, который двигался по трассе в сторону Одессы.

В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров Volkswagen, а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.