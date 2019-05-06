На Львовщине обнаружили конвертцентр, через который ежемесячно проходило 500 миллионов

Новости Украины: Отмечается, что такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.

Следователи Государственного бюро расследований совместно с НАБУ и Управлением внутренней безопасности СБУ на Львовщине ликвидировали конвертационный центр, который действовал в течение 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Разоблачили противоправную схему вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита”, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, месячный теневой оборот центра превышал 500 млн грн. Проведен ряд обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличности.

Следователи теруправления ГБР проводят комплекс действий, чтобы установить должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, причастных к этой противоправной схеме, а также других лиц, имевших отношение к конвертационному центру.