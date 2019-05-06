Скачать
Понедельник, 06.05.2019

В Ровненской области спасатели нейтрализовали авиабомбу времен Второй мировой (Видео)

На Ривненщине спасатели взорвали немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны весом в четверть тонны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ривненской области. "5 мая в 13:00 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области была уничтожена авиационная бомба ФАБ-250 времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении. Уточняется, что бомба было найдена накануне вблизи села Люхча Сарненского района.
Укринформ
Фото: ГСЧС
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Авиабомба, ГСЧС, Ровненская область, ФАБ-250.
08:39 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь