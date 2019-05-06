В Ровненской области спасатели нейтрализовали авиабомбу времен Второй мировой (Видео)

На Ривненщине спасатели взорвали немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны весом в четверть тонны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ривненской области. "5 мая в 13:00 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области была уничтожена авиационная бомба ФАБ-250 времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении. Уточняется, что бомба было найдена накануне вблизи села Люхча Сарненского района.