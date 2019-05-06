В Харькове тяжело ранили полицейского

Новости Украины: В Шевченковском районе города Харькова между гражданами произошел конфликт с применением оружия.

В Харькове на проспекте Победы в понедельник утром в результате конфликта со стрельбой был тяжело ранен 35-летний мужчина.

"На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия, обстоятельства которого устанавливаются", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в понедельник.

Пострадавший доставлен в больницу с первичным диагнозом "огнестрельное ранение туловища и головы".

В пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей больницы скорой и неотложной помощи сообщили, что раненый находится в операционной, состояние его оценивается как тяжелое.

Полиция установила личность стрелявшего. Им оказался 41-летний мужчина. Он был на месте происшествия, когда приехали правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, пострадавший – начальник подразделения полка особого назначения полиции. На момент конфликта он был не при исполнении служебных обязанностей. Стрелявший работает таксистом. Он сделал 5 выстрелов из "Флобера" в голову полицейского.