В Донецкой области браконьерам грозит до трех лет тюрьмы

Новости Украины: На выходных рыбоохранный патруль задержал рыбалок, которые использовали электроток для массового вылавливания рыбы.

Как сообщается в пресс-службе Госагентства рыбного хозяйства, в Бахмутовском районе Донецкой области сотрудники патруля совершали рейд, во время которого была обнаружена группа браконьеров.

Рыбалки занимались незаконным ловом рыбы с помощью тока. В результате паре охотников удалось завладеть 88 кг рыбы, среди которой были караси, судаки, карпы и щуки. Из-за нарушения правил рыболовства нарушители принесли государству убыток в размере почти 36 тысяч гривен. Местом для охоты они выбрали реку Северский Донец.

"В зависимости от мощности электроудочка действует в радиусе до 20 метров. Она способна уничтожить все живое - от рыбы и икры до планктона и мельчайших микроорганизмов. И рыба, которая остается живой, в будущем теряет способность нереститься", - отметил начальник Донецкого рыбоохранного патруля Андрей Титаренко. Также он добавил, что после действия тока водное пространство становиться не жизнеспособным, все, что в данном участке жило, умирает и гниет. В результате этого водоем становится "мертвым" на длительный период. Это и является главной катастрофой для природы, считают представители службы.

Патруль составил протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП, расчет убытков согласно количеству пойманной браконьерами рыбы сотрудники ведомства провели в соответствии с постановлением Кабмина "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов". Все снаряжения, которым браконьеры добыли улов, было изъято. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Если суд признает вину горе-рыбалок, согласно законодательству Украины они обязаны будут понести наказание в виде штрафа в размере от 3,4 до 6,8 тыс. грн или ограничения воли на срок до трех лет.