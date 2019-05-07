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Вторник, 07.05.2019

Возле Одессы украинские и британские военные моряки проведут совместное учение (Видео)

Вблизи Одессы украинские и британские военные моряки проведут совместное учение типа PASSEX. Об этом сообщает командование Военно-морских сил Украины. Как отмечается, в рамках визита разведывательного корабля Королевских ВМС Великобритании Echo запланирован ряд совместных мероприятий. «Мероприятия завершатся проведением тренировок в море типа «PASSEX», - добавили в командовании. Визит корабля НАТО, прибывшего в Одессе 6 мая, продлится до 9 мая. Как отмечается, 6 мая на борту Echo состоялась рабочая встреча с участием представителей командования ВМС Украины. В мероприятии приняли участие первый заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов, командир корабля Echo капитан 2 ранга Мэтью Уоррен и военно-морской атташе при посольстве Великобритании в Украине капитан 3 ранга Дэн Халлет. Входе встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в Черноморском регионе, направления двустороннего сотрудничества. Также капитан Уоррен подробно ознакомил украинскую делегацию с боевыми возможностями своего корабля. Он лично провел экскурсию и рассказал об особенностях гидрографических работ в Королевском флоте Великобритании. По словам Тарасова, очень важно, что корабли ВМС Великобритании посещают украинские порты в такое сложное для нашего государства время. Со своей стороны, Уоррен поблагодарил за гостеприимство и отметил, что очень рад снова оказаться в Одессе. «Мы понимаем, насколько важным сегодня является морское направление для безопасности в Черноморском региона», - подчеркнул он.
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Одесса, Военные учения, ВСУ, PASSEX.
09:57 Сегодня Телеграф
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