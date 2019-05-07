Под Киевом пьяный депутат сбил насмерть двух людей

Новости Украины: В Киевской области вечером 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием местного депутата, который был пьян, погибли отец с сыном.

В Киевской области депутат Яготинского городского совета в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, погибли два человека.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, ДТП произошло на отрезке дороги между городом Яготин и селом Сотниковка. Водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Jawa.

В результате водитель и пассажир мотоцикла, жители Сотниковки, погибли на месте. Тела мужчин в возрасте 32 и 57 лет направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

За рулем Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат городского совета. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Установлено, что на момент ДТП содержание алкоголя в крови водителя составляло 2 промилле. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской области в результате падения в реку Черный Черемош с высоты около 40 м грузового автомобиля с туристами, предположительно гражданами Беларуси, три человека погибли.