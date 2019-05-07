Во Львове отключили горячую воду

Новости Украины: На время проведения гидравлических испытаний и ликвидации выявленных повреждений на трубопроводах будет приостановлена подача горячей воды до 1 июня.

Во Львове к лету отключили горячее водоснабжение в связи с проведением ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"6 мая, ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" начинают проведение ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей с целью проверки плотности и механической прочности трубопроводов и арматуры, выявление дефектов и повреждений на трубопроводах, подлежащих ликвидации во время летнего ремонтного периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горячее водоснабжение отключат не всему городу, а будут отключать по очереди.

На время проведения гидравлических испытаний и ликвидации выявленных повреждений на трубопроводах будет прекращена подача горячей воды до 1 июня.

Напомним, город Первомайск, что в Николаевской области, осталось без воды из-за долгов. Потребители задолжали водоканалу за услуги, а тот, в свою очередь, не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию.