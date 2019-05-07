Погиб человек от взрыва гранаты на Днепропетровщине

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в г.Марганец Днепропетровской области, в результате которого погиб человек, еще трое были ранены, в том числе сотрудник группы реагирования патрульной полиции.
Как сообщает полиция Днепропетровской области на странице в соцсети Фейсбук, инцидент произошел во вторник в 15:54 на ул.Лермонтова в г.Марганец.
По информации правоохранителей , в результате взрыва погиб человек.
"Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых – сотрудник группы реагирования патрульной полиции", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, житель Великой Новоселовки нашел боевой снаряд и попытался самостоятельно разобрать его, в результате случился взрыв.