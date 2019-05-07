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Погиб человек от взрыва гранаты на Днепропетровщине

Погиб человек от взрыва гранаты на Днепропетровщине
17:18 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный.

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в г.Марганец Днепропетровской области, в результате которого погиб человек, еще трое были ранены, в том числе сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Как сообщает полиция Днепропетровской области на странице в соцсети Фейсбук, инцидент произошел во вторник в 15:54 на ул.Лермонтова в г.Марганец.

По информации правоохранителей , в результате взрыва погиб человек.

"Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых – сотрудник группы реагирования патрульной полиции", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, житель Великой Новоселовки нашел боевой снаряд и попытался самостоятельно разобрать его, в результате случился взрыв.

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Взрыв, Днепропетровская область, Граната, Марганец, Нацполиция.
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