Правопорядок 8 и 9 мая на Одесчине будут обеспечивать 3,5 тысяч полицейских

Новости Украины: В Одесской области 8 и 9 мая общественный порядок будут обеспечивать 3,5 тыс. правоохранителей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, на Аллее Славы, состоялся инструктаж руководителей подразделений ГУНП и районных отделов.

Как отметил в ходе инструктажа начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, во время мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и примирения и Победы над нацизмом во Второй мировой войне, главная задача полиции - не допустить никакого конфликта и в полной мере обеспечить безопасность граждан.

По его словам, правопорядок 8 и 9 мая в области будут обеспечивать 3,5 тыс. полицейских, из которых 1,2 тыс. - в Одессе.

"Прошу ответственно отнестись к своим обязанностям и нацелить на это своих подчиненных. Основной акцент будем делать на профилактике правонарушений, однако, в случае необходимости - действуем решительно, в соответствии с нормами действующего законодательства", - отметил Бех.

В Одессе основные мероприятия планируются на Аллее Славы, площади 10 апреля и у мемориала 411-й береговой батареи. На обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, которые присоединятся к празднованию памятных дат, будут задействованы усиленные наряды из числа полицейских, гвардейцев и курсантов Университета внутренних дел. Они будут патрулировать места массового скопления людей и улицы города.

Наибольшее количество одесситов и гостей города ожидается на Аллее Славы. В интересах их безопасности проход к мемориальному комплексу будет осуществляться исключительно через фильтрационно-пропускные пункты. Кроме того, на прилегающих улицах ограничат движение автотранспорта.

Все время рядом с гражданами будут работать "полицейские диалога".