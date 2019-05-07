В Одессе телефонного мошенника приговорили к двум годам тюрьмы

Новости Украины: В Одессе осужден к двум годам тюрьмы телефонный мошенник, выманивший у пенсионерки 3 тыс. долларов.

В Одессе приговорили к двум годам тюрьмы телефонного мошенника, выманившего у 80-летней женщины 3 тыс. долларов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне злоумышленника взяли под стражу в зале суда.

В 2016 году мужчина в сговоре с неустановленными лицами решил обмануть пожилую женщину, которая из-за болезни практически не двигалась.

"Согласно преступной схеме, на домашний телефон 80-летней женщине позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что ее сына задержали за избиение человека. Якобы он находится в полиции и "цена" его свободы - 3 тыс. долл.", - рассказали в пресс-службе.

От этих "правоохранителей" в квартиру на Люстдорфской дороге пришел мошенник, и шокированная женщина отдала ему все сбережения. Забрав средства, мошенник скрылся с места преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины осуществляли следователи Киевского отдела полиции Одессы.