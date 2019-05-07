Освобожденные херсонские рыбаки уже пересекли КПВВ "Чонгар"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что освобожденные сегодня украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов пересекли КПВВ "Чонгар" и ожидают своих родных.
Об этом Денисова написала в Facebook.
"Руслан Кондратюк и Андрей Морозов - два украинских рыбака из Херсона, которых удерживали на территории оккупированного Крыма, и сегодня были освобождены, уже пересекли КПВВ "Чонгар", - отметила омбудсмен.
Денисова добавила, что сейчас они ожидают своих родных, чтобы вместе отправиться домой. "Эту информацию мне подтвердили украинские пограничники", - написала Денисова.
Как сообщалось ранее, рыбаки были задержаны в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ, когда из-за поломки моторной лодки пришвартовывались на крымском берегу озера Сиваш.