Освобожденные херсонские рыбаки уже пересекли КПВВ "Чонгар"

Новости Украины: Освобожденные украинские рыбаки пересекли КПВВ "Чонгар" и ожидают своих родных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что освобожденные сегодня украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов пересекли КПВВ "Чонгар" и ожидают своих родных.

Об этом Денисова написала в Facebook.

"Руслан Кондратюк и Андрей Морозов - два украинских рыбака из Херсона, которых удерживали на территории оккупированного Крыма, и сегодня были освобождены, уже пересекли КПВВ "Чонгар", - отметила омбудсмен.

Денисова добавила, что сейчас они ожидают своих родных, чтобы вместе отправиться домой. "Эту информацию мне подтвердили украинские пограничники", - написала Денисова.

Как сообщалось ранее, рыбаки были задержаны в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ, когда из-за поломки моторной лодки пришвартовывались на крымском берегу озера Сиваш.