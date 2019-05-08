На Донбассе обострение: двое украинских военных погибли, трое получили ранения

Новости Украины: Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных погибли, трое ранены.

Боевики незаконных вооруженных формирований 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил погиб, трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое; трижды из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи города Авдеевка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Водяное; из гранатометов различных систем - вблизи села Николаевка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Невельское; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из стрелкового оружия - у села Богдановка" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новозвановка, Попасная, Екатериновка, Хутор Вильный, Южное, Станица Луганская.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка; с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб ", – сообщили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, еще двое - получили ранения.