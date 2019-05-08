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Украинские пограничники усилили меры безопасности перед 9 мая

Украинские пограничники усилили меры безопасности перед 9 мая
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: Госпогранслужба Украины на границе накануне 9 мая усилила меры безопасности.

Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне усилены меры безопасности на государственной границе страны, сообщает пресс-служба погранведомства в среду утром.

"Они (усиленные меры – ред.) проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что такие меры безопасности проводятся на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, "ведь в 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба "Ночные волки" и их адептов из так называемых самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" - байкерского клуба "Ночные волки. Донбасс", которые направлялись в канун 9 мая под общим лозунгом мотопробега "Дороги Победы - на Берлин-2018".

В этом контексте в украинском погранведомстве отметили, что никакие организованные группы байкеров или даже одиночные мотоциклисты-провокаторы границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд.

"Однако не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных байкерских клубов попасть на территорию Украины в одиночку или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия, что, в свою очередь, может привести к возникновению конфликтных ситуаций между представителями данной организации и патриотически-настроенными жителями украинского пограничья, и что может быть использовано российскими СМИ для создания соответствующей информационной "картинки", - добавили в Госпогранслужбе.

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Как следствие, пояснили в ведомстве, в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, следовать с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, то пограничники будут принимать решение о непропуске таких лиц в Украину, а при наличии правовых оснований этим лицам будет запрещен въезд в Украину в установленном законодательством порядке.

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Пограничники, Оружие, Байкеры, ГПСУ, 9 мая.
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