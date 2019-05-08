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В Одесской области стреляли в народного депутата

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В Одесской области стреляли в народного депутата
13:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Полиция возбудила дело в связи с огнестрельным ранением в ногу нардепа Урбанского в Одесской области, стрелявший задержан.

Полиция открыла уголовное производство в связи с огнестрельным ранением в ногу народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Урбанского в отеле в Овидиопольском районе Одесской области, стрелявший задержан.

"Во время конфликта с директором отеля, где пострадавший – народный депутат Украины находился по частному делу, он получил огнестрельное ранение ноги", - сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области в среду.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой Овидиопольского отдела полиции было изъято несколько гильз от устройства травматического действия.

Сейчас мужчина, который подозревается в совершении правонарушения, задержан. Его действия квалифицируются ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия. Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в этот день местное издание "Думская" со ссылкой на председателя Одесского облсовета и брата нардепа Анатолия Урбанского сообщало, что в результате конфликта, который произошел накануне вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, был ранен народный депутат Александр Урбанский.

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"Брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - цитирует издание слова А.Урбанского.

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Полиция, Покушение, Одесская область, Александр Урбанский.
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