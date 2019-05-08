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Среда, 08.05.2019

В аэропорту "Жуляны" пьяный россиянин устроил дебош (Видео)

На пункте пропуска в столичном аэропорту "Жуляны" пьяный россиянин устроил дебош. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. "Гражданина России 1980 года рождения, который не смог указать цели своей поездки в Украину, не пропустили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска "Жуляны", - говорится в сообщении. В ответ он начал вести себя агрессивно и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы, назвав Украину "Петушиной страной". "На требование пограничников успокоиться и отойти на два шага назад мужчина не отреагировал и продолжал вести себя агрессивно, а также совершил провокационные действия по попытке дальнейшего нападения на пограничный наряд", - отметили в ГПСУ. Мужчину предупредили о применении спецсредств и задержали пограничники. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10. Россиянину запрещен въезд на территорию украины на три года. После завершения всех процессуальных действий его принудительно выдворят в Россию.
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Пограничники, Жуляны, Россиянин, ГПСУ.
15:23 Сегодня Телеграф
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