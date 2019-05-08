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На Приазовье погиб командир-десантник Коваль: у него остались жена и дочь

На Приазовье погиб командир-десантник Коваль: у него остались жена и дочь
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Под Павлополем на Приазовье погиб командир отделения десантно-штурмовой бригады Владимир Коваль.

На одной из позиций на Приазовье ночью 8 мая погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, командир десантно-штурмового отделения старшина Владимир Коваль.

Об этом сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаева в Facebook.

"Сегодня ночью, 8 мая, на одной из позиций на Приазовье, в результате прицельного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в ходе двустороннего боя от тяжелого ранения погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, командир десантно-штурмового отделения старшина Коваль Владимир Валентинович", - говорится в сообщении.

Как отметили в бригаде, погибший Коваль был уроженцем Хмельницкой области, у него остались жена и дочь.

В командовании Десантно-штурмовых войск и командовании воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего воина.

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Война, ВСУ, Смерть, Военный, Владимир Коваль, ДШВ ВСУ.
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