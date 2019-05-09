Крастный крест направил на Донбасс гуманитарную помощь

Международный комитет красного креста (МККК) направил на неподконтрольные Киеву территории Донбасса 6 автомобилей с гуманитарным грузом весом 115 тонн, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированные территории последовало 6 автомобилей с грузом строительных материалов, бытовой химией и кормом для домашних животных общим весом 115 тонн", - сказано в сообщении Госпогранслужбы в четверг.

Гуманитарный груз направлен жителям Донбасса от Международного Комитета Красного Креста.