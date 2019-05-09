Пьяный отец с двумя детьми протаранил кроссовер в Черновцах

Новости Украины: В Черновцах в результате ДТП двух авто пострадали дети 2011 и 2016 года рождения.

Пьяный водитель в Черновцах допустил ДТП с кроссовером, перевозя в салоне двух своих детей, которые получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

Отмечается, что ДТП произошло утром 9 мая. Сотрудники полиции в 11:30 получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. На месте событий были обнаружены два авто — Renault Kangoo и Renault Kadjar, а водитель первого оказался в состоянии алкогольного опьянения. Сразу после случившегося он сбежал с места преступления, однако позже вернулся.

В полиции отметили, что пьяный мужчина перевозил двух своих детей, которых госпитализировали в ближайшую больницу.

Девочка 2016 года рождения получила ушиб колена, а мальчик 2011 года пострадал от сотрясения мозга с гематомой теменной области головы после ушиба.