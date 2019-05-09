На Полтавщине задержан гражданин Азербайджана

Новости Украины: Мошенник из Азербайджана задержан украинскими правоохранителями на территории Полтавской области.

Разыскиваемый в Азербайджане мужчина за преступление 2015 года задержан в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Злоумышленник с другим мужчиной в 2015 году в городе Загатала в Азербайджане воспользовались доверием женщины и завладели ее денежными запасами в размере 22.5 тыс манатов.

Правоохранительные органы Азербайджана открыли уголовное дело по ст.178.3.2 (мошенничество) УК страны, объявив мужчину в розыск. Еще в 2016 году ему в областном суде города Загатала заочно избрали меру пресечения в виде ареста, а в феврале 2019 он был объявлен в международный розыск с целью задержания и экстрадиции.

Правоохранители Украины выявили и задержали злоумышленника в селе Оржицкого района, после чего его направили в следственный изолятор в ожидании экстрадиции. Гражданину Азербайджана за содеянное грозит до 12 лет тюрьмы.