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Глава "Йоббика" на Закарпатье говорил об автономии региона

Глава "Йоббика" на Закарпатье говорил об автономии региона
18:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Глава венгерского "Йоббика" с популистическими заявлениями и надеждами на автономию посетил Закарпатье.

Председатель праворадикальной партии Венгрии «Йоббик» Томаш Шнайдер накануне осуществил частный визит на Закарпатье, где поделился ожиданиями от создания автономии на территории Украины. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Политик Томаш Шнайдер посетил Береговщинку, как он сам отмечает, по приглашению жителей села Вары.

Согласно информации издания, глава «Йоббика» в долгосрочной перспективе хотел бы видеть автономию на Закарпатье, это необходимо, по его словам, для решения важных вопросов без длительного ожидания ответов из Киева.

Праворадикальный венгерский политик акцентировал внимание на экономической автономии региона. По его словам, денежный оборот не должен покидать территорию Закарпатья и отправляться в Киев, однако издание отмечает, что его слова выглядят популизмом на фоне 73% дотаций региона из столицы по итогам 2017 года.

Томаш Шнайдер пообещал предпринять меры во избежание радиационных последствий для жителей села Вары от сброшенных отходов Мужиевского рудника. Местные жители жалуются на тяжелые металлы в этих отходах, которые, по их словам, являются вредными для здоровья и природы. Однако издание отмечает, что инвестор до 15 мая обязался вывезти отходы, которые, к тому же, не излучают радиацию.

Томаша Шнайдера в 2018 году переизбрали главой праворадикальной партии Венгрии «Йоббик».

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Украина, Венгрия, Закарпатье, Йоббик, Томаш Шнайдер.
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