Сырецкий парк в Киеве обновят со строительством "сухого" фонтана

Новости Украины: В Сырецком парке в Киеве планируют построить новый фонтан с подсветкой.

В Сырецком парке на улице Парково-Сырецкой построят новый "сухой" фонтан с разноцветной подсветкой и музыкальным сопровождением, сообщила пресс-служба Киевской горгосдминистрации.

"Главным требованием является создание возможности отдыха киевлян в своем районе, без необходимости ехать в другой конец города. Также каждый парк будет отличаться собственным дизайном, архитектурными особенностями, учитывая географическое положение и близость к жилым массивам или водоемов", - рассказали в КГГА.

Также по информации пресс-службы, после капитального ремонта заработает фонтан в парке Партизанской славы на улице Боровой. Посетителей парка будет встречать стилизованная входная группа из пяти арок-фонтанов. Они символизируют пять лет партизанского движения во время Второй мировой войны.

В настоящее время в парке "Куреневский" восстановлен автогородок, который является своего рода имитацией полноценного города с дорожными знаками, конструкциями мостов, тоннелей, железнодорожного переезда, остановками. В парке "Наталка" острова объединены между собой пешеходными дорожками.

Продолжается благоустройство парка Партизанской славы, третьей очереди парка "Наталка", парка "Победа", парка "Куреневский", "Радуга" и парка "Совки". Также идут работы по благоустройству в скверах на ул.Ревуцкого, 36/2; ул.Приречная, 31; ул.Татарской, 36; на просп.Науки, 4а; Харьковском шоссе, 9-13; ул.Оноре де Бальзака, 12, 14 и ул.Краковской, 12.