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Проспект Жукова в Харькове: Кернеса предупредили в Институте нацпамяти

Проспект Жукова в Харькове: Кернеса предупредили в Институте нацпамяти
11:26 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Глава ИНП Украины Владимир Вятрович пригрозил мэру Харькова Кернесу судом за возможную легализацию маршала Жукова.

Украинский институт национальной памяти обратился к мэру Харькова Геннадия Кернеса касательно попытке переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

Об этом руководитель института Владимир Вятрович пишет в Facebook.

"Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекту топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - говорит Вятрович, комментируя намерения Кернеса удовлетворить петицию о возвращении проспекту в Харькове имени Жукова.

Напомним, городской глава Харькова Геннадий Кернес призывает жителей города поддержать опубликованные на сайте горсовета электронные петиции о демонтаже установленной на площади Свободы волонтерской палатки "Все для перемоги" и возвращении проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" имени маршала Георгия Жукова.

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Харьков, Мэр Харькова, Геннадий Кернес, Владимир Вятрович, Георгий Жуков.
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