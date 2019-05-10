В столице 14-15 мая пройдет первый Всеукраинский конкурс оборонных технологий

Новости Украины: Конкурс пройдет в рамках Фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge-2019.

Первый Всеукраинский конкурс оборонных технологий пройдет в Киеве 14-15 мая на базе НТУ "КПИ им. Игоря Сикорского", в финал конкурса отобраны 40 оборонных разработок, включая многоцелевой БПЛА и способное поражать электронные средства противника новое электромагнитное оружие (ЭМИ).

Согласно сообщению пресс-службы оргкомитета конкурса в пятницу, новый конкурс призван обеспечить создание "информационного мостика" между разработчиками военной техники, предприятиями ОПК, потенциальными инвесторами и представителями ВСУ и других силовых структур.

"Конечной целью конкурса определено предоставление авторам лучших оборонных разработок содействия и помощи в коммерциализации, создании успешных стартап-компаний и выведении инновационных продуктов на национальный и международные оборонные рынки", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в общей сложности на рассмотрение экспертной комиссии (жюри) конкурса, в состав которой вошли военные ученые и руководители частного оборонного бизнеса Украины, было представлено 132 проекта технологий оборонного и двойного назначения. В том числе 82 проекта от авторских коллективов вузов, 10 проектов авторства учреждений НАН Украины, 34 – от оборонных предприятий и организаций, 6 - от физических лиц. "Во второй тур конкурса были отобраны 85 проектов, в финале примут участие 40 из них", - отмечается в сообщении.

"Среди поданных на конкурс оборонных проектов разработки самой широкой тематики: многоцелевой БПЛА и специальные шары, способные выводить из строя электронные устройства врага; мобильные приложения для нужд военных, артиллерийский и противотанковый тренажеры; спецкамуфляж с особыми свойствами и средства тактической медицины; радиоуправляемая турель и новые технологии создания взрывчатых веществ и многое другое", - сообщает пресс-служба.

По задумке организаторов конкурса, победителями конкурса станут не традиционная тройка призеров, а авторы проектов, с которыми будет подписано соглашение на создание прототипа или внедрение оборонной разработки в производство. Ключевой критерий – потребность в оборонной разработке потенциальных заказчиков и инвесторов, уточняют в оргкомитете.

Организаторами мероприятия выступили госконцерн "Укроборонпром", военно-научное управление Генштаба ВСУ, Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины (ЦНИИ ВВТ ВСУ), Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ), общественный союз "Лига оборонных предприятий Украины", КПИ им. Игоря Сикорского, научный парк "Киевская политехника" и инновационный холдинг Sikorsky Challenge.