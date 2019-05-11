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Суд отменил решение горсовета о переименовании улицы в честь Гандзюк

Суд отменил решение горсовета о переименовании улицы в честь Гандзюк
02:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Суд частично удовлетворил иск физических лиц, отменив решение горсовета о переименовании улицы в честь Екатерины Гандзюк.

Херсонский окружной административный суд в пятницу частично удовлетворил иск физических лиц и отменил решение городского совета о переименовании в Херсоне улицы Лютеранской в честь Екатерины Гандзюк.

"Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов "и раздел "Улицы" названием: "ул. Екатерины Гандзюк"", – сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

Кроме того, суд признал противоправными действия городского головы Херсона Владимира Николаенко при проведении голосования 22 февраля текущего года, когда было принято решение о переименовании улицы в честь Е.Гандзюк.

Стороны имеют право обжаловать данное решение суда в 30-дневный срок со дня составление полного судебного решения.

Напоминаем, 22 февраля Херсонский горсовет на сессии принял решение о переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. На этой улице находятся управление Службы безопасности Украины и Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

Напоминаем, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой общественную активистку, советницу мэра Херсона Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

7 мая 2019 года Генеральная прокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Е.Гандзюк.

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Суд, Улица, Горсовет, Екатерина Гандзюк.
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