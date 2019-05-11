Утром 11 мая горела Славянская ТЭС

Новости Украины: Пожарные Донетчины ликвидировали пожар в металлическом пылепроводе на Славянской ТЭС.

Сегодня утром, 11 мая, на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" произошел пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"11 мая в 5:47 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго", расположенного по адресу: г. Николаевка, Славянский район Донецкой области. К месту вызова выехали силы и средства 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова № 3", - говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что происходит горение в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м и поставляет угольную пыль с пилеприготовчого цеха в котлотурбиного цеха.

Участок пылепроводов была оперативно перекрыта и осуществлены необходимые меры для ее охлаждения.

6:48 пожар был локализован, в 07:51 ликвидирован.

Отмечается, данное событие не повлияло на работу теплоэлектростанции.

Устанавливается причина пожара.

От Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и 5 единиц техники.