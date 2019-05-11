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В Полтаве транспортный коллапс: люди штурмуют троллейбусы

В Полтаве транспортный коллапс: люди штурмуют троллейбусы
10:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Полтаве с требованием повысить тарифы на проезд бастуют частные перевозчики.

В Полтаве сегодня на маршруты не выехали автобусы частных перевозчиков, они требуют повысить тарифы на проезд хотя бы до 6 грн.

Как передает корреспондент, по информации начальника Полтавской коммунальной диспетчерской Юрия Сябра, на маршрутах нет ни одного автобуса частных перевозчиков.

Пассажиров утром перевозили только троллейбусы.

Перевозчики заявили, что вчера на заседании городской комиссии по вопросам транспорта требовали повышения тарифов, но решение по этому вопросу принято не было. На заседании перевозчики предупредили об приостановке перевозки пассажиров с 11 мая.

Исполняющий обязанности мэра Полтавы, секретарь горсовета Александр Шамота в Facebook заявил, что перевозчики хотели устроить «мятеж».

«Что вчера произошло !? Провален мятеж перевозчиков, срежиссированный определенными политсилами ... Перевозчики пытались вместе с их союзниками в городском совете протянуть это решение! .. По плану, в субботу должно было состояться внеочередное заседание исполкома, где должны повысить проезд. А план был таков: протягиваем через комиссию и на субботу требуем созыва исполкома, где и заставляем повысить тариф, и в понедельник едем уже по 6!» - написал Шамота.

По его данным, перевозчики сегодня на заседании комиссии снова будут требовать повышения стоимости проезда.

«На 10:00 запланировано продолжение комиссии, будут попытки внести повторно этот вопрос в повестку дня, поэтому обращаюсь к полтавчан прийти и помочь отстоять законную процедуру пересмотра тарифа...», - добавил Шамота.

В то же время заместитель городского головы Алексей Чепурко считает, что тариф на перевозку необходимо повышать.

Сейчас в Полтаве проезд в маршрутках стоит 4-5 грн за поездку, перевозчики уже неоднократно требовали от местных властей повысить цены на проезд.

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Полтава, Тарифы, Автобусы, Стоимость проезда, Перевозчики.
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