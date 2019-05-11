Скачать
Суббота, 11.05.2019
Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
Минкультуры отрицает информацию о возобновлении работы УПЦ (КП)
Минкультуры отрицает информацию о возобновлении работы УПЦ (КП)
Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon
Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon

Россияне обстреляли жилые дома в Травневом

Смотрите фото (3)
Россияне обстреляли жилые дома в Травневом
13:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Российские оккупанты обстреляли дома в Травневом, обошлось без пострадавших.

Оккупационные войска Российской Федерации обстреляли населенный пункт Травневое в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК 10 мая зафиксирован факт обстрела населенного пункта Травневое Бахмутского района Донецкой области из ручного противотанкового гранатомета. Установлено, что по улице Тихая, 14 от разрыва гранаты на огороде образовалась воронка. Кроме того, по улице Центральная, 17 в результате разрыва гранаты на огороде возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла. Далее по этой же улице Центральная, 40 граната разорвалась прямо перед двором, в результате чего образовалась воронка", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что пострадавших в результате обстрела нет.

Украинская сторона в СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации прекратить обстрелы населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Российские оккупанты сознательно игнорируют Минские договоренности, нарушают нормы гуманитарного права и режим прекращения огня. Более того, дерзкие и безответственные действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркивается в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

РФ, Донбасс, Обстрелы, СЦКК, Травневое, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
02 Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
03 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Лучшие поздравления с днем рождения 11 мая: стихи и открытки
05 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
&quot;Совсем еще девочка&quot;: Катя Осадчая показала фото одной с первый съемок &quot;Светской жизни&quot;
"Совсем еще девочка": Катя Осадчая показала фото одной с первый съемок "Светской жизни"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь