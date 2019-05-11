Россияне обстреляли жилые дома в Травневом

Новости Украины: Российские оккупанты обстреляли дома в Травневом, обошлось без пострадавших.

Оккупационные войска Российской Федерации обстреляли населенный пункт Травневое в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК 10 мая зафиксирован факт обстрела населенного пункта Травневое Бахмутского района Донецкой области из ручного противотанкового гранатомета. Установлено, что по улице Тихая, 14 от разрыва гранаты на огороде образовалась воронка. Кроме того, по улице Центральная, 17 в результате разрыва гранаты на огороде возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла. Далее по этой же улице Центральная, 40 граната разорвалась прямо перед двором, в результате чего образовалась воронка", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что пострадавших в результате обстрела нет.

Украинская сторона в СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации прекратить обстрелы населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Российские оккупанты сознательно игнорируют Минские договоренности, нарушают нормы гуманитарного права и режим прекращения огня. Более того, дерзкие и безответственные действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркивается в сообщении.