Скачать
Суббота, 11.05.2019
Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
Минкультуры отрицает информацию о возобновлении работы УПЦ (КП)
Минкультуры отрицает информацию о возобновлении работы УПЦ (КП)
Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon
Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon

Двухлетняя девочка погибла в обгоревшем "ВАЗе"

Двухлетняя девочка погибла в обгоревшем "ВАЗе"
14:22 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Белгород-Днестровский полицейские расследуют факт смерти ребенка в сгоревшем авто.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области по факту гибели двухлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле полиция открыла два уголовных производства.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, дела открыты в связи с гибелью маленькой девочки в селе Казацкое 10 мая.

В частности, следственно-оперативная группа установила, что в результате пожара погибла 2-летняя дочь владельца автомобиля «ВАЗ», которая находилась в салоне машины. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По словам замначальника следственного отдела Белгород-Днестровского отдела полиции Натальи Митрофановой, 27-летний отец девочки рассказал, что вчера утром вместе с дочерью ездил на автомобиле по делам. Вернувшись, он вышел с ребенком из машины – мужчина вошел в дом, а девочка осталась во дворе без присмотра взрослых.

«Когда через несколько минут отец выглянул в окно, во дворе ребенка не было. Тогда он вышел из дома и увидел сначала дым в салоне автомобиля, а, открыв дверь, - пламя на пассажирском сиденье. Там же он обнаружил и бездыханное тело… По словам мужчины, он занес малышку в дом и пытался оказать помощь, но тщетно», - рассказала Митрофанова.

По факту смерти ребенка сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).

Кроме того, открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ.

Для установления причины смерти тело направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Одесская область, Авто, Белгород-Днестровский, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
02 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
03 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Лучшие поздравления с днем рождения 11 мая: стихи и открытки
05 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский поговорил с послом Китая о развитии сотрудничества
Зеленский встретился с послом Китая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Летиции Касте - 41: интересные факты из биографии
Летиции Касте - 41: интересные факты из биографии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь