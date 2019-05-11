Двухлетняя девочка погибла в обгоревшем "ВАЗе"

Новости Украины: Белгород-Днестровский полицейские расследуют факт смерти ребенка в сгоревшем авто.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области по факту гибели двухлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле полиция открыла два уголовных производства.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, дела открыты в связи с гибелью маленькой девочки в селе Казацкое 10 мая.

В частности, следственно-оперативная группа установила, что в результате пожара погибла 2-летняя дочь владельца автомобиля «ВАЗ», которая находилась в салоне машины. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По словам замначальника следственного отдела Белгород-Днестровского отдела полиции Натальи Митрофановой, 27-летний отец девочки рассказал, что вчера утром вместе с дочерью ездил на автомобиле по делам. Вернувшись, он вышел с ребенком из машины – мужчина вошел в дом, а девочка осталась во дворе без присмотра взрослых.

«Когда через несколько минут отец выглянул в окно, во дворе ребенка не было. Тогда он вышел из дома и увидел сначала дым в салоне автомобиля, а, открыв дверь, - пламя на пассажирском сиденье. Там же он обнаружил и бездыханное тело… По словам мужчины, он занес малышку в дом и пытался оказать помощь, но тщетно», - рассказала Митрофанова.

По факту смерти ребенка сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).

Кроме того, открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ.

Для установления причины смерти тело направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз.